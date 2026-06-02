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نیروگاه خورشیدی حمایتی با ظرفیت یک مگاوات در روستای خلوص شهرستان بستک وارد مدار تولید و به شبکه سراسری برق متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان بستک گفت: این نیروگاه با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به هر مددجوی متقاضی ساخته شده است.
محمودی گفت: این طرح زمینه درآمد پایدار برای ۲۰۰ خانوار مددجوی شهرستان را فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با بهرهبرداری این نیروگاه نوسان برق و برنامههای خاموشی زمانبندی شده تابستانی در منطقه کاهش یابد.
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