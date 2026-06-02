رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان ماهشهر گفت: بر اثر وقوع یک تصادف مرگبار در جاده ماهشهر به بندرامام خمینی، ۲ نفر فوت شده و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مسعودیان با تشریح وقوع این حادثه بیان کرد: این تصادف در نزدیکی میدان پلیس‌راه بندرامام خمینی رخ داد و یک خودروی پژو ۲۰۷ به پشت وانت‌بار برخورد کرد.

وی افزود: متاسفانه ۲ سرنشین خودروی ۲۰۷ در صحنه تصادف فوت کردند و یک سرنشین دیگر با حال وخیم به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ماهشهر ادامه داد: راننده وانت‌بار نسبت به سرنشینان خودروی پژو حال بهتری داشت و برای ادامه درمان به بیمارستان نوید بندرامام اعزام شد.

مسعودیان تصریح کرد: برای انتقال مصدومان این حادثه، ۲ آمبولانس از مرکز فوریت‌های پزشکی شهر بندرامام و ابتدای آزادراه خلیج فارس بلافاصله اعزام شدند و فوتی‌ها نیز توسط آمبولانس شهرداری منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ماهشهر اظهار داشت: مردم همکاری خوبی با نیرو‌های امدادی داشتند و توصیه می‌شود هنگام وقوع چنین حوادثی از تراکم جمعیت و همچنین تجمع خودرو‌ها و بستن مسیر امدادرسانی پرهیز شود تا جان مصدومان به خطر نیفتد.

رئیس پلیس‌راه خوزستان پیش از این از اجرای طرح ضربت مشترک تشدید نظارت در محور‌های مشترک خوزستان با استان‌های بوشهر و لرستان خبر داد.

سرهنگ سعید حسنوند، هدف اصلی این طرح را شناسایی و برخورد قاطع با رانندگان مرتکب تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند ایمنی، با هدف افزایش ضریب ایمنی راه‌های برون‌شهری، به‌ویژه مسیر‌های بین‌استانی عنوان کرد.

وی گفت: در این طرح که با حضور مشترک بیش از ۴۰ گشت خودرویی صورت گرفت، ۲۶ واحد گشت از خوزستان حضور داشتند که ضمن اعمال قانون برای سه هزار و ۳۶۸ خودرو، تعداد ۲۱۲ دستگاه خودروی متخلف را روانه پارکینگ کردند.