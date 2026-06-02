کشف ۷۰ فقره سرقت احشام، منزل، شالیکوبی و باغات در استان مازندران

کشف ۷۰ فقره سرقت احشام، منزل، شالیکوبی و باغات در استان مازندران



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت:در پی وقوع سریالی سرقت احشام، منازل و خانه‌های ویلایی، شالیکوبی‌ها، ادوات کشاورزی و محصولات باغی در برخی شهرستان‌های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تحقیقات میدانی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، موفق به شناسایی اعضای باند حرفه‌ای سرقت شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به هماهنگی قضائی از بازداشت ۱۳ متهم از اعضای باند سارقان در عملیات ضربتی پلیس خبر داد و افزود: اعضای این باند تاکنون به ۳۰ فقره سرقت از شهروندان شامل ۱۰ فقره سرقت منزل و خانه‌های ویلایی، ۱۳ فقره سرقت احشام، ۵ فقره سرقت از شالیکوبی‌ها و ۱۰ مورد سرقت ادوات کشاورزی از جمله دستگاه‌های کف‌کش و همچنین ۴۰ فقره سرقت باغات اعتراف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در برخی از سرقت‌های احشام، سارقان با ورود به دامداری‌ها و بستن دست و پای دامداران، اقدام به سرقت دام‌ها کرده و از محل متواری می‌شدند که این موضوع بر حساسیت و اهمیت پرونده افزوده بود.

وی همچنین از توقیف ۱۰ دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان در سرقت‌ها خبر داد و گفت: در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، ۲۰ نفر دیگر نیز برای تکمیل تحقیقات و روشن شدن ابعاد مختلف فعالیت این باند به پلیس احضار شده‌اند.

سردار مفخمی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.