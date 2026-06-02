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عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورا در منطقه ۲ شهرداری، از بهرهبرداری مرحله نخست گذر ارتباطی میدان اهلبیت (ع) به بلوار امام حسن مجتبی (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فخرالسادات خامسی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه معابر شهری اظهار کرد: یکی از مطالبات ساکنان محلات حسنآباد و مریمآباد، ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب به محورهای اصلی شهر بود که در همین راستا طرح گذر حدفاصل میدان اهلبیت (ع) تا بلوار امام حسن مجتبی (ع) از سال ۱۴۰۲ در دستور کار شهرداری منطقه ۲ قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این طرح در گام نخست نیازمند آزادسازی املاک واقع در مسیر بود که با تلاش شهرداری منطقه ۲ و صرف اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال به انجام رسید و زمینه برای آغاز عملیات عمرانی طرح فراهم شد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: مرحله نخست این گذر شامل عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت در مساحتی بیش از پنج هزار مترمربع است که با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال اجرا و اکنون در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
خامسی با بیان اینکه این مسیر جدید ارتباط محلات حسنآباد و مریمآباد را با بلوار مدرس و بخش مرکزی شهر تسهیل میکند، تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح، ضمن کوتاهتر کردن مسیرهای تردد، موجب توزیع مناسبتر حجم ترافیک در منطقه و کاهش فشار وارده بر خیابان خرمشهر به عنوان یکی از شریانهای پرتردد این محدوده خواهد شد.
وی همچنین به دیگر اقدامات عمرانی اخیر در منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: طرح تکمیل باند دوم بلوار رضوان و معبر منشعب از آن به سمت بلوار مدرس نیز به تازگی به بهرهبرداری رسیده است؛ طرحی که با اجرای عملیات جمعآوری آسفالت فرسوده، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت در سطحی بیش از ۱۵ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شد.
نماینده شورای اسلامی شهر در منطقه ۲ شهرداری یزد خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل شهری، ارتقای ایمنی تردد و پاسخگویی به نیازهای محلات مختلف شهر از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است و اجرای اینگونه طرح ها، گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی شهروندان و تحقق توسعه متوازن مناطق شهری به شمار میرود.