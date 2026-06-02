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رئیس مرکزتوسعه آموزشهای مجازی فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش شرایط ثبتنام دانشآموزان در مدرسه نزدیک محل کار والدین را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود حبیبی با بیان اینکه فرآیند پیش ثبتنام از ۲ خرداد آغاز شده است، گفت: والدین دارای فرزند واجد شرط سنی ورود به پایه اول ابتدایی، میتوانند با مراجعه به پنجره واحد الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش فرآیند ثبتنام را به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۴۸ هزار نفر مراجعه به سامانه داشتیم افزود: تعدادی هنوز در حال ویرایش اطلاعات مورد نیاز هستند و فرآیند ثبت نامشان تکمیل نشده؛ از تعداد مراجعان یاد شده به سامانه که ثبت نامشان تکمیل و درخواستشان در اختیار مدیر مدرسه قرار گرفته حدود ۳۶۲ هزار نفر هستند که انتخاب مدرسه را انجام و مدیر مدرسه فرایند را چک و در نهایت، "تایید" توسط مدیر انجام شده است.
رئیس مرکز توسعه آموزشهای مجازی فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به تمام پایگاههای مورد نیاز به صورت الکترونیکی وصل و استعلامهای مربوطه انجام میشود ادامه داد: به سامانه املاک، ثبت احوال، استعلام کد پستی، سرویس بنیاد شهید، سامانه شاهکار برای شماره موبایلها، سامانه سیام که مربوط به مدیریت اتباع و سامانه سنجش بدو ورود به صورت الکترونیکی متصل هستیم.
حبیبی با بیان اینکه برای ثبتنام دانشآموز در مدرسه نزدیک محل کار والدین لازم است اولیاء «گواهی اشتغال به کار» را در سامانه بارگذاری کنند گفت: درخواستی که در سامانه ثبت میشود، به کارتابل مدیر مدرسه ارجاع و بشرط وجود ظرفیت مدرسه، تایید نهایی توسط مدیر صورت میگیرد. در صورت ثبتنام نهایی یا نقض مدارک، از طریق پیام رسان شاد و بله نتایج برای اولیاء ارسال میشود.
وی درباره اختلال سامانه افزود: اختلالی تا کنون گزارش نشده، اما اگر مخاطبان سوالی داشته باشند، میتوانند در پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش با کلیک روی گزینه "کمک نیاز دارید؟ " مشکلشان را ثبت کنند که پاسخ آنها داده خواهد شد. همچنین میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۵۴۹۱۴ تماس گرفته و مشکلشان را طرح موضوع کنند.
رئیس مرکز توسعه آموزشهای مجازی فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به سامانه "بینا" اشاره کرد و ادامه داد: سامانه بستر یکپارچه نوین آموزش (بینا) در شرایط جنگی توسعه یافت که سعی شده شرایط طوری فراهم شود تا نیاز به مراجعه حضوری برای دانش آموز نباشد. حتی در صورت قطعی دسترسی به پایگاههای مرجع نیز طوری طراحی شده که فعالیت آن ادامه داشته باشد. در این سامانه فعالیتها بصورت یکپارچه انجام میشود تا دانشآموزان از زمان ورود به مدرسه تا زمان فارغ التحصیلی و تاییدیه تحصیلی و. خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
حبیبی اظهار کرد: اولیاء و دانشآموزان با توجه به کدپستی وارد کرده در سامانه املاک میتوانند لیست مدارس منطقه خود را دیده و مدرسه خود را انتخاب کنند. ضمنا این سامانه معرفی و اطلاعات کلی از مدرسه مورد نظر را به متقاضیان ارائه میدهد.