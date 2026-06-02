رئیس کل دادگستری کردستان گفت: حکم اعدام دو نفر از محکومین پرونده نوجوان اهل روستای چمقلو قروه که پس از تعرض و تجاوز، اقدام به خودکشی کرده بود، اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی، اظهار داشت: اواخر مردادماه سال ۱۴۰۳، نوجوان ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو از توابع شهرستان قروه در پی آدم‌ربایی توسط عده‌ای از مجرمین شهرستان مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و در پی این جنایت اقدام به خودکشی کرد.

وی افزود: پس از شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات و رسیدگی لازم در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان، دو نفر از متهمان به اسامی کوهیار عباسی فرزند علی اکبر و حسن طهماسبی فرزند علی به اتهام تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیه مرحوم فرید صادقی به اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: رای صادره پس از طی تشریفات قانونی و فرجام‌خواهی محکومین و وکلای آنها در دیوان عالی کشور تایید و حکم در سحرگاه روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه با مطالبه اولیای دم و شهروندان و به لحاظ جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی در زندان مرکزی قروه اجرا شد.