سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات و کهدوئیه از بهره‌برداری یک حلقه چاه جدید در بخ و گاریزات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، صادقی از بهره‌برداری یک حلقه چاه جدید در بخ و گاریزات خبر داد و اعلام کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال و با هدف رفع تنش آبی و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی برای جمعیت بیش از ۵ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات و کهدوئیه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، افزود: برای تکمیل این طرح، اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی و داخلی شرکت آبفا تخصیص یافت که شامل تمامی مراحل حفر، تجهیز، نصب منصوبات و برق‌رسانی بوده است.

صادقی در تشریح خدمات این طرح تأکید کرد: با وارد مدار شدن این منبع تأمین آب، پایداری شبکه آبرسانی برای شهر بخ و روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی گاریزات به‌طور چشمگیری ارتقا یافته و کیفیت ارائه خدمات به بیش از ۵ هزار نفر از مشترکین این منطقه تضمین شده است.

سرپرست اداره آب و فاضلاب بخش گاریزات و کهدوئیه در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای فصل گرم سال و افزایش احتمال تنش آبی، خاطرنشان کرد: اگرچه شرکت آبفا تمام توان خود را برای تأمین آب پایدار به کار گرفته است، اما عبور موفق از پیک مصرف تابستان، مستلزم همراهی شهروندان در الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری است که امیدواریم با مشارکت مردم منطقه، تابستانی بدون دغدغه را سپری کنیم.