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با دستور و پیگیری دادستان شهرستان ترکمن، حاشیه تمامی مسیرهای منتهی به مراکز خرید گندم در این شهرستان، بهسازی و ایمنسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حسین کریمپوربصرا، دادستان شهرستان ترکمن، در حاشیه بازدید از مراکز خرید و سیلوهای گندم این شهرستان با اعلام این خبر گفت: هر سال همزمان با آغاز فصل برداشت گندم، به علت نامناسب بودن شانههای خاکی و حاشیه جادهها، کامیونهای حامل گندم ناچار بودند تا زمان تحویل بار به مراکز خرید در مسیر اصلی جاده متوقف شوند که این موضوع علاوه بر ایجاد ترافیک، ایمنی تردد را نیز با مخاطره مواجه میکرد و بعضا شاهد حوادث ناگوار ترافیکی بدیم.
کریمپوربصرا افزود: پیش از آغاز فصل برداشت، در بازدید مشترک با مسئولان راهداری و حملونقل جادهای شهرستان، این اداره مکلف شد برای تسطیح و ایمنسازی مسیرهای منتهی به مراکز خرید گندم اقدام کند که این مأموریت پیش از شروع برداشت محصول به انجام رسید.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح سبب شده است صف خودروهای حامل گندم به حاشیههای ایمن مسیرها منتقل و از ایجاد ترافیک در لاینهای اصلی جاده جلوگیری شود، موضوعی که هم ایمنی رانندگان خودروهای عبوری و هم رانندگان وسایل نقلیه حامل گندم را افزایش داده است.
وی همچنین از اتخاذ تدابیر نظارتی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در مراکز خرید خبر داد و گفت: اداره غله و خدمات بازرگانی و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف شدهاند نمایندگان خود را بهصورت تماموقت در مراکز خرید مستقر کنند.
به گفته وی، همچنین مقرر شده است دوربینهای مراکز خرید قابلیت ضبط و نگهداری تصاویر حداقل به مدت سه ماه را داشته باشند تا روند خرید و تحویل محصول با شفافیت و نظارت بیشتری انجام شود..