سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نشستی محرمانه با بازیکنان و برخی اعضای کادر فنی، مطالبی را به آنها یادآور شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال نشست ویژه‌ای با بازیکنان و برخی اعضای کادر فنی در برزیلیا داشت که اجازه نداد هیچ فرد خارج از چارچوب تعیین شده در این نشست شرکت کند.

سرمربی ایتالیایی در این نشست اولویت‌های اردوی برون مرزی برزیلیا را تشریح کرد و مطالبی نیز درباره هفته نخست لیگ ملت‌ها در کشور برزیل و استراتژی‌های تیم ملی یادآور شد. روبی همچنین در این نشست بار دیگر نسبت به تغذیه بازیکنان توصیه‌هایی را بیان کرد.

اردوی برون مرزی تیم ملی والیبال ایران از روز گذشته در برزیلیا آغاز شده است و تا ۱۷ خردادماه ادامه دارد. کاروان والیبال ایران از دوشنبه ۱۸ خرداد با استقرار در هتل تعیین شده برای هفته نخست لیگ ملت‌ها، به صورت رسمی وارد این رقابت‌ها می‌شود.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.