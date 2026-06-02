معاونت علمی ریاست‌جمهوری از بازگشت به کار هسته نرم‌افزاری سکوی ملی هوش مصنوعی و طراحی زیرساختی جدید برای تقویت برنامه‌های حمایتی و آموزشی این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با تشریح آخرین وضعیت سکوی ملی هوش مصنوعی پس از آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، از راه‌اندازی مجدد هسته نرم‌افزاری این سکو، تدوین معماری جدید برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور و استمرار برنامه‌های حمایتی، آموزشی و ترویجی این حوزه خبر داد.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به روند فعالیت سکوی ملی هوش مصنوعی در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: تا پیش از بروز آسیب به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، این سکو به صورت عملیاتی در حال ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور بود و مجموعه‌ای از خدمات پردازشی و هوش مصنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌داد.

وی افزود: تمامی واحد‌های پردازشی و تجهیزات پردازش گرافیکی (GPU) سکو در حال ارائه خدمت بودند و حجم قابل توجهی از بار پردازشی پروژه‌های مختلف را پوشش می‌دادند، اما در پی حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی، بخش سخت‌افزاری زیرساخت دچار آسیب و از ظرفیت عملیاتی خارج شد.

فاطمی‌زاده با تأکید بر این‌که بخش نرم‌افزاری سکوی ملی هوش مصنوعی از این آسیب‌ها مصون مانده است، گفت: خوشبختانه هسته اصلی سکو، پلتفرم توسعه‌یافته و زیرساخت‌های نرم‌افزاری که نسخه نخست آن تقریباً نهایی شده بود، به دلیل وجود چند نسخه پشتیبان هیچ‌گونه آسیبی ندید. تمهیدات لازم برای حفظ داده‌ها و پایداری سامانه از قبل پیش‌بینی شده بود و به همین دلیل در حوزه نرم‌افزار با مشکل خاصی مواجه نشدیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرکز اصلی بر بازیابی ظرفیت‌های پردازشی و بازگرداندن خدمات است. بر همین اساس، راهبرد جدیدی برای بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات پردازشی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی مجدد سکوی هوش مصنوعی با معماری جدید

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با بیان این‌که هسته نرم‌افزاری سکو در روز‌های آینده مجدداً راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: طی چند روز آینده هسته نرم‌افزاری سکو فعال خواهد شد، اما در گام‌های ابتدایی، خدمات به تدریج برای پروژه‌هایی که پیش‌تر بر بستر سکو فعال بودند برقرار می‌شود و سپس سایر کاربران به این چرخه بازخواهند گشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی بازگرداندن شرایط به سطح پیش از آسیب‌های اخیر است، اما این بار با معماری متفاوت، نگاه جدید و طراحی مقاوم‌تر. شرایط جدید کشور ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی حوزه فناوری با رویکرد‌های تازه و مبتنی بر تاب‌آوری بیش‌تر توسعه یابند.