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رئیس دادگستری شهرستان بم از تعهد ۶ میلیارد تومانی خیرین نیکاندیش و واحدهای صنعتی این شهرستان در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل فرحبخش در مراسم جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار داشت: این حرکت ارزشمند مردمی، جلوهای روشن از همدلی، نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم شریف بم و فعالان اقتصادی این شهرستان است.
این مقام قضایی با قدردانی از مشارکت خیرین و مدیران واحدهای صنعتی افزود: در جریان این جشن، مبلغ ۶ میلیارد تومان تعهد برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از سوی خیرین و واحدهای صنعتی شهرستان اعلام شد که این اقدام میتواند زمینهساز بازگشت تعدادی از مددجویان به آغوش خانوادههایشان شود.
وی همچنین از تلاشهای ستاد دیه در پیگیری امور مربوط به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و زحمات رئیس زندان شهرستان بم و مجموعه کارکنان زندان در همراهی، همکاری و پیگیری وضعیت مددجویان قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، ستاد دیه، خیرین و مجموعه زندان، نقش مهمی در تحقق این اقدام خداپسندانه دارد.