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مردم شهرستانهای همدان با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در جای جای استان همدان به رسم قرار شبانه و عهدی که با رهبر معظم انقلابشان بستهاند، یکصدا فریاد حمایت از انقلاب سر میدهند.
شب نودوسوم در همدان شاهد صحنههای کمنظیری از ایثار و عشق به ولایت بود؛ پدران و مادرانی که فرزندان خردسال را به همراه داشتند.
همدان در نود و سومین شب پیاپی مبدل به حریم نور و غیرت شد؛ جایی که خروش مردمانی سلحشور بار دیگر سند زرین یگانگی ملت ایران را در دفاع از قلههای رفیع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رقم زد.