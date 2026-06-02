مردم شهرستان‌های همدان با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در جای جای استان همدان به رسم قرار شبانه و عهدی که با رهبر معظم انقلابشان بسته‌اند، یکصدا فریاد حمایت از انقلاب سر می‌دهند.

شب نودوسوم در همدان شاهد صحنه‌های کم‌نظیری از ایثار و عشق به ولایت بود؛ پدران و مادرانی که فرزندان خردسال را به همراه داشتند.

همدان در نود و سومین شب پیاپی مبدل به حریم نور و غیرت شد؛ جایی که خروش مردمانی سلحشور بار دیگر سند زرین یگانگی ملت ایران را در دفاع از قله‌های رفیع انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رقم زد.