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مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای استان یزد، با ارائه مجموعهای از توصیههای فنی و کاربردی، بر ضرورت بهینهسازی مصرف آب در کولرهای آبی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد فدوی، با اشاره به شرایط اقلیمی گرم و خشک استان یزد، گفت: کولرهای آبی از مهمترین تجهیزات مصرفکننده آب در منازل هستند و با اجرای چند اقدام ساده و کمهزینه میتوان علاوه بر افزایش کارایی این وسایل، میزان تبخیر و هدررفت آب را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داد.
وی افزود: نصب سایهبان استاندارد برای کولر، تعویض بهموقع پوشالهای فرسوده، رنگآمیزی بدنه کولر به رنگ سفید برای کاهش جذب گرما و بازتاب نور خورشید و همچنین کنترل هفتگی شناور برای جلوگیری از سرریز آب، از جمله اقدامات ضروری و مؤثر در مدیریت مصرف آب در فصل تابستان است.
فدوی با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات سرمایشی اظهار داشت: استفاده از کولرهای سلولزی بهعنوان جایگزینی مناسب برای کولرهای پوشالی قدیمی، میتواند نقش مهمی در افزایش راندمان، کاهش مصرف آب و بهینهسازی مصرف برق داشته باشد.
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا استان یزد همچنین بر لزوم رعایت الگوی مصرف در ساعات اوج بار تاکید کرد و با ارائه پیشنهادی کاربردی به شهروندان گفت: آب باقیمانده در کف کولر میتواند بهصورت دورهای تخلیه و برای مصارف غیرشرب مانند آبیاری فضای سبز خانگی یا شستوشوی خودرو مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی ساده که میتواند در مجموع، سهم مؤثری در صرفهجویی منابع آبی استان داشته باشد.