مشاور وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به این‌که مدرسه نقطه هدف مدیریت کلان آموزش و پرورش است، بر پویایی در تمامی سطوح آموزشی و اداری، رفع استرس دانش‌آموزان و اولیا در ایام امتحانات و تکریم مقام شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سعادت در سفر به استان آذربایجان شرقی از روند ثبت‌نام و برگزاری امتحانات بازدید میدانی کرد و با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.

سعادت گفت: مدرسه نقطه هدف مدیریت کلان اموزش و پرورش است و در این ایام باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق از ایجاد هرگونه فشار و نگرانی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها جلوگیری کنیم تا امتحانات فرصتی برای نشان دادن توانایی دانش‌آموز باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: دشمنان هرگز نمی‌توانند با حمله به فضا‌های آموزشی مانع پیشرفت علمی فرزندان ما شوند. ما موظفیم بهترین الگو‌های آموزشی را شناسایی و در سطح کشور تعمیم دهیم تا نسلی توانمند و مقاوم تربیت کنیم.

سعادت در بناب با همسر شهید والامقام حجت خانی از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار کرد و خدمت به خانواده شهدا را رسالتی خطیر و در اولویت دستگاه تعلیم و تربیت دانست و افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ماندگار این ملت هستند و تکریم آنها وظیفه‌ای است که هیچ‌گاه از دوش ما برداشته نمی‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه از ساختمان اداری آسیب‌دیده آموزش و پرورش مراغه در پی حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی بازدید و ضمن محکومیت این جنایات اظهار کرد: این حملات نشان داد که دشمن از پیشرفت علمی و فرهنگی ملت ایران هراس دارد، اما نه موشک و نه هیچ عامل دیگری نمی‌تواند اراده این ملت را در مسیر علم و تربیت نسل آینده متوقف کند و ما با تسریع در بازسازی، پاسخ دشمن را خواهیم داد.

سعادت در نشست شورای معاونین منطقه مراغه با تأکید بر پرهیز از حاشیه‌روی در مدیریت مدارس تصریح کرد: درگیری بیش از حد در امور عمرانی نباید مدیر را از رسالت اصلی آموزش و پرورش غافل کند. معاونان اجرایی قلب تپنده مدرسه هستند و باید با ایجاد آرامش روانی برای دانش‌آموزان و اولیا در فصل امتحانات، فرهنگ معنوی و نشاط علمی را در مدرسه تقویت کنند.