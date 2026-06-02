به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی با بیان اینکه رامهرمز یکی از قطب‌های تولید گوشت سفید در استان محسوب می‌شود، اظهار داشت: مرغداری‌های این شهرستان بر تامین نیاز مردم، تولید مازاد را به سایر شهرستان‌ها نیز عرضه می‌کند.

وی افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری عملیات ۹۶ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های شهرستان رامهرمز صورت گرفت که پیش بینی می‌شود از این میزان ۱۵۵ تن گوشت سفید وارد بازار مصرف شود.

شیرالی یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ در ماه‌های اخیر در بازار را کاهش شدید جوجه ریزی در مرغداری‌ها عنوان و تصریح کرد: بدون شک با افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت سفید، قیمت این محصول پرمصرف کاهشی خواهد شد.