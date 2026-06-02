به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان- غلامرضا سالاری در گفت‌وگوی خبری سیمای مرکز کرمان با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در استان در شرایط مطلوب قرار دارد، گفت: با وجود شرایط خاص کشور، از جمله فشار‌های ناشی از جنگ و اختلالات اقتصادی، استان کرمان تاکنون با هیچ‌گونه کمبود یا بحران در حوزه کالا‌های اساسی مواجه نشده و انبار‌های دولتی و خصوصی استان در بهترین وضعیت قرار دارند.

غلامرضا سالاری با اشاره به اولویت‌بندی دولت و مدیریت استان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف مجموعه اجرایی استان کرمان، حفظ آرامش روانی جامعه از طریق تأمین به‌موقع کالا‌های مورد نیاز مردم بوده است.

وی افزود: بر همین اساس، در ایام حساس اخیر، جلسات تنظیم بازار به‌صورت روزانه و مستمر با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار و اجازه داده نشد قفسه فروشگاه‌ها خالی بماند یا نگرانی در بازار شکل بگیرد.

معاون اقتصادی استاندار کرمان افزود: با استفاده از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌استانی و بین‌استانی، کالا‌های اساسی از جمله برنج و روغن از مبادی رسمی و استان‌های دیگر به کرمان منتقل و شبکه تأمین و توزیع استان با انسجام کامل فعالیت کرد.

به گفته سالاری، بخش خصوصی نیز در این فرآیند نقش مؤثری ایفا کرده و شبکه توزیع آن به‌درستی و به نحو احسن عمل کرده است.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت ذخایر استراتژیک استان گفت: علاوه بر تأمین نیاز روز بازار، برنامه‌ریزی لازم برای ماه‌های آینده نیز انجام شده و در حال حاضر، هم انبار‌های دولتی و هم انبار‌های بخش خصوصی از موجودی مناسب برخوردارند.

وی تصریح کرد: اخلال در تنظیم بازار، احتکار، ایجاد کمبود مصنوعی و هرگونه اختلال در تولید و توزیع کالا، خط قرمز مدیریت استان است.

سالاری با بیان اینکه کرمان از جمله استان‌های دارای وضعیت مناسب در شبکه تأمین و توزیع کالا در کشور است، بیان کرد: هرچند استان از نرخ تورم عمومی کشور تأثیر می‌پذیرد، اما سیاست مدیریت استان بر این بوده که آثار این شرایط بر قیمت و دسترسی مردم به کالا‌های اساسی به حداقل برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار مرغ اظهار کرد: کرمان در ماه‌های اخیر یکی از پایین‌ترین قیمت‌های مرغ را در کشور داشته است.

به گفته معاون استاندار کرمان، با برنامه‌ریزی قبلی برای افزایش جوجه‌ریزی و همچنین تأمین مکمل از سایر استان‌ها، بازار مرغ در کرمان به‌خوبی مدیریت و در برخی روز‌ها قیمت مرغ در این استان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کمتر از استان‌های همجوار بوده است.

سالاری افزود: آخرین قیمت مصوب مرغ برای عرضه در استان نیز به‌صورت روزانه اعلام می‌شود و نرخ‌ها با شفافیت در اختیار مردم قرار دارد.

وی تأکید کرد: همکاری مناسب تولیدکنندگان، زنجیره تولید و دستگاه‌های نظارتی، عامل اصلی حفظ آرامش بازار مرغ در استان بوده است.

مردم نگران کمبود روغن نباشند

معاون اقتصادی استاندار کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت روغن نباتی در استان گفت: دو کارخانه مهم تولید روغن نباتی، یعنی گلناز در کرمان و فریکو در سیرجان، با ظرفیت مناسب در حال فعالیت هستند و ذخایر روغن خام استان نیز به اندازه‌ای است که هیچ دغدغه‌ای در این حوزه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان استان به میزان لازم و کافی روغن تولید می‌کنند و عمده‌فروشان نیز می‌توانند به‌صورت مستقیم از کارخانه‌ها خرید انجام دهند.

سالاری از مردم درخواست کرد: به شایعات و خرید‌های هیجانی توجه نکنند و اطمینان داشته باشید که در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، اطلاع‌رسانی رسمی از سوی دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

افزایش قیمت نان فقط از مسیر قانونی

سالاری همچنین با اشاره به موضوع نان، آن را یکی از اولویت‌های جدی استان و کشور دانست و گفت: جلسات متعددی با نانوایان، اتحادیه‌ها، کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره غله و سایر دستگاه‌های مرتبط برای بررسی هزینه‌ها و اصلاح قیمت‌ها برگزار شده است.

به گفته وی، پیشنهاد‌های استان کرمان برای تعدیل عادلانه قیمت نان به تهران ارسال شده و پس از تأیید نهایی، قیمت‌های جدید از مجاری قانونی اعلام خواهد شد.

وی در عین حال تأکید کرد: نانوایی‌های آزادپز نیز حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند و باید نرخ‌های مصوب اتحادیه را رعایت کنند.

سالاری هشدار داد: دریافت وجه اضافی تحت عناوینی مانند نان کنجدی یا سایر افزودنی‌ها، بدون ضابطه قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

۱۵۳ هزار تن گندم در کرمان برداشت شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت تولید گندم در استان گفت: تاکنون ۱۵۳ هزار تن گندم در استان برداشت شده که بخش عمده آن مربوط به مناطق جنوبی کرمان است؛ هرچند در مناطق شمالی و سردسیر، برداشت هنوز ادامه دارد.

وی افزود: برای تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، مکاتبات لازم با معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت جهاد کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و قول داده شده است که مطالبات این قشر زحمتکش در اسرع وقت پرداخت شود.

تشدید نظارت‌ها و آماده‌باش سامانه‌های گزارش مردمی

سالاری با اشاره به تشدید نظارت‌های بازار گفت: بازرسی‌ها به‌صورت روزانه و با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اداره غله، بسیج اصناف و نیز نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: در شرایط خاص، برخورد با تخلفات اقتصادی و گران‌فروشی شدیدتر خواهد بود.

وی از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سایر مسیر‌های نظارتی گزارش دهند و مردم بهترین ناظران بازار هستند و گزارش‌های آنان به‌صورت روزانه بررسی می‌شود.

طرح مزرعه تا بازار برای حذف واسطه‌ها

معاون اقتصادی استاندار کرمان در پایان از اجرای قریب‌الوقوع طرح مزرعه تا بازار خبر داد و گفت: هدف از این طرح، حذف واسطه‌های غیرضرور، کاهش هزینه‌های توزیع و رساندن کالا با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده است.

وی با جمع‌بندی وضعیت بازار استان اظهار کرد: در حال حاضر تأمین کالا‌های اساسی در کرمان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده انجام شده و بازار نیز به‌طور مستمر رصد می‌شود.

سالاری از مردم در خواست کرد: از خرید‌های هیجانی پرهیز کنند و اطمینان داشته باشند که بازار استان رها نشده و با هرگونه تخلف، احتکار و گران‌فروشی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.