به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با آغاز روز‌های گرم سال، توجه به ایمنی کولر‌های آبی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

آتش‌نشانی با هشدار درباره خطر برق‌گرفتگی، از شهروندان خواست پیش از استفاده از کولر، حتماً سیم‌کشی، اتصالات برق، پمپ و سایر بخش‌های دستگاه را بررسی و سرویس کنند.

تعویض به‌موقع پوشال‌ها و سرویس سالانه کولر، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث احتمالی دارد شهروندان هر ساله پیش از شروع گرما، کولر‌های خود را بررسی و آماده‌سازی کنند تا با خیال راحت‌تری از آن استفاده کنند.