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زنی که ۱۷ سال پیش مرتکب قتل شده بود، با همت دادستان مرکز استان خوزستان و پرداخت دیه توسط انجمن حمایت از زندانیان، مورد عفو قرار گرفت و زمینه آزادی او از زندان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زنی که ۱۷ سال پیش مرتکب قتل شده بود، با همت دادستان مرکز استان خوزستان و پرداخت دیه توسط انجمن حمایت از زندانیان، مورد عفو قرار گرفت و زمینه آزادی او از زندان فراهم شد.
این مددجو که در طول دوران حبس با ابراز ندامت عمیق از بزه خود، مسیر اصلاح را در پیش گرفته بود، با همت و پیگیریهای امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان و تلاش مصلحین و ریشسفیدان، مورد عفو اولیای دم قرار گرفت؛ و خانواده مقتول با تأسی از آموزههای دینی، از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص گذشت کرد و با دریافت دیه، فرصت دوبارهای برای زندگی به این زن بخشیدند.
با توجه به عدم توانایی مالی خانواده مددجو در پرداخت دیه مطالبه شده، با ورود و رایزنی دادستان مرکز خوزستان، بخشی از این مبلغ از سوی انجمن حمایت از زندانیان تأمین و به اولیای دم پرداخت شد تا پس از ۱۷ سال، زمینه آزادی و بازگشت این خانم به کانون گرم خانواده فراهم شود.
امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، در حاشیه این اقدام خداپسندانه بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: رسالت دستگاه قضایی همواره بر صلح و سازش استوار است؛ لذا باید با بهرهگیری از ظرفیت شورای حل اختلاف، بزرگان، معتمدین و ریشسفیدان، اختلافات پیشآمده را پیش از آنکه به حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود، مختومه کرد.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از طریق میانجیگری و کدخدامنشی، پایدارترین راه برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از بروز آسیبهای بعدی برای خانوادههاست.