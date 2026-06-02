به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، بررسی آمار‌های سامانه کدال حاکی است از ابتدای سال مالی این شرکت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مجموع ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۱ تن کنسانتره آهن (خشک)، ۵۲۰ هزار و ۸۵۴ تن آهن اسفنجی و یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۵۲ تن گندله در چادرملو تولید شد.

این گزارش می‌افزاید: مجموع فروش چادرملو در این مدت ۳۹۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود که در همسنجی با پارسال افت ۳.۳ درصدی نشان می‌دهد.

۵۱۵۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال از فروش این شرکت از محل صادرات بوده است.

سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ است.