۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان قروه رفع تصرف شد.

رفع تصرف ۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی منطقه بدر و پریشان

رفع تصرف ۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی منطقه بدر و پریشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان گفت: یگان حفاظت این شهرستان پس از پایش‌های میدانی و مستندسازی، پرونده تخلف را به دادگستری ارجاع داد و حکم رفع تصرف صادر کرد

جمیل حمیدی با اشاره به اینکه زمین‌ها که در دامنه کوه «پنجه‌لی» قرار داشت، توسط مردم منطقه تصرف شده بود. گفت: این اداره با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهاد‌های قضایی و انتظامی، هرگونه تصرف اراضی ملی را پیگیری می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده «بدر و پریشان قروه» با وسعت ۴۳ هزار هکتار، یکی از زیستگاه‌های حیاتی محسوب می‌شود که میزبان گونه‌های ارزشمند کل وبز است.

بخشی از این منطقه که زیستگاه حساس «پنجه‌لی» است، در داخل محدوده شهرستان دهگلان قرار دارد و کار حفاظت و حراست از آن بر عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان است.