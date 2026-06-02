با پیگیری استاندار آذربایجان شرقی تفاهم‌نامه تکمیل خط آهن حومه‌ای تبریز به آذرشهر در راستای توسعه قطار‌های حومه‌ای، کاهش ترافیک جاده‌ای مسیر تبریز - آذرشهر، بهبود عملکرد شبکه حمل و نقل شهری تبریز و کاهش ترافیک محور‌های ورودی تبریز به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آیین امضای تفاهم‌نامه تکمیل خط آهن حومه‌ای تبریز به آذرشهر را امضا کردند. در این نشست شهردار تبریز و تعدادی از نمایندگان مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر حضور داشتند.

با توجه به نقش محوری کلانشهر تبریز و تمرکز بالای اشتغال مراکز آموزشی و واحد‌های صنعتی در محدوده شهری تبریز، حجم قابل توجهی از سفر‌های کاری و آموزشی روزانه از شهر‌های اقماری از محور تبریز - آذرشهر صورت می‌گیرد که این تمرکز شدید تقاضای سفر، موجب افزایش ترافیک در ورودی کلانشهر تبریز، رشد مصرف سوخت و تشدید آلودگی هوای تبریز می‌شود.

با تکمیل خط آهن حومه‌ای تبریز، شاهد افزایش سهم حمل و نقل ریلی حومه‌ای از جابجایی سفر‌های درون شهری تبریز، افزایش کارایی سیستم حمل و نقل شهری تبریز و کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش مصرف سوخت خواهیم بود.

همچنین کاهش آمار تصادفات و خسارات ناشی از ترافیک ورودی غرب تبریز، تسهیل و توسعه دسترسی کارخانه‌های تولیدی در مسیر تبریز آذرشهر، تسهیل رفت و آمد دانشجویان شهید مدنی آذربایجان و تسهیل اشتغال مردم تبریز از دیگر مزایای توسعه خط آهن حومه‌ای تبریز خواهد بود.