پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران از ممنوعیت تمامی فعالیتهای صیادی، گردشگری و قایقرانی در دریای مازندران از عصر امروز سهشنبه تا صبح پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدباقر سلطانی گفت: در راستای حفظ جان انسانها و پیشگیری از حوادث ناگوار دریایی، با توجه به جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، تمامی فعالیتهای گردشگری، قایقرانی و صیادی از عصر امروز سهشنبه ۱۲ خرداد تا صبح پنجشنبه ۱۴ خرداد در دریای مازندران ممنوع است.
وی افزود: در این بازه زمانی، وزش بادهای نسبتاً شدید و افزایش قابلتوجه ارتفاع موج، هم در نواحی ساحلی و هم در نقاط دور از ساحل استان مازندران رخ خواهد داد که این امر تهدیدی جدی برای شناورهای کوچک است.
رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: طبق هشدار صادر شده، احتمال غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری بسیار زیاد است و همچنین اختلالاتی در فعالیت صیادان «پره»، ورود و خروج شناورها به حوضچههای بنادر و تردد کلی شناورها در سطح دریا پیشبینی میشود.
سلطانی افزود: اگرچه ممنوعیت کامل برای شناورهای کوچک اعمال شده، اما در تردد شناورهای بزرگ نیز باید حداکثر مراقبت و احتیاط صورت گیرد تا از بروز هرگونه حادثه در این شرایط نامساعد جوی پیشگیری شود.