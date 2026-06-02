تقویت دانش فارسی مجریان، از کارهایی است که به ویژه پس از پیام رهبر انقلاب، در دستور کار رسانه ملی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صداوسیما در پنجاه و یکمین نشست اعضای این مرکز گفت: پیام رهبر انقلاب درباره توجه به زبان فارسی و فردوسی و تقویت هویت ملی در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، راهگشای برنامه ریزی و برنامه سازی ما در رسانه ملی قرار گرفته است.

قزوه گفت: از جمله این برنامه ریزی ها تقویت دانش ادبی مجریان و گویندگان با برگزاری دوره‌های آموزشی و تالیف جزوه هایی در این باره است.

رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صداوسیما همچنین بر لزوم برگزاری همایش هایی برای تبیین این پیام تأکید کرد.

قزوه گفت: هماهنگی های لازم برای برگزاری همایش زبان فارسی و هویت ملی صورت گرفته است و به زودی شاهد برگزاری این همایش در تهران و با حضور مجریان و شاعران و گویندگان خواهیم بود.

علیرضا قزوه افزود: ساخت برنامه ای شبیه محفل درخصوص تبیین زبان و ادبیات فارسی از نگاه رهبر شهید، از دیگر اقدامات پیش روی مرکز خواهد بود