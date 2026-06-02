به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های آماری نشان می‌دهد اغلب نماگر‌های بورس از روز نخست بازگشایی بازار سهام روندی صعودی را تجربه کرده‌اند.

شاخص کل بورس تهران در ۹ روز کاری نخست معاملات امسال، باثبت بازده ۱۵.۸ درصد، مرز ۴.۳ میلیون واحد را پشت‌سر گذاشت و اکنون کم‌تر از ۵ درصد باسقف تاریخی خود فاصله دارد.

این وضعیت در نماگر هم‌وزن نیز برقرار است. این شاخص بورسی ظرف ۹ روز ابتدای معاملات امسال باثبت رشد ۲۰.۸ درصد از سقف تاریخی خود عبور کرد.

شاخص صنعت زراعت از سقف تاریخی عبور کرد

پس از سقف‌شکنی ۶ صنعت بورس طی ۸ روز نخست بازگشایی بازار سهام، در روز دوشنبه شاخص صنعت «زراعت» هم از قله تاریخی خود عبور کرد.

منحنی شاخص صنعت «زراعت» در ۹ روز نخست معاملاتی امسال رشد ۲۴.۷ درصدی را تجربه کرد و به‌سطح ۶۳۱ هزار و ۷۰۱ واحد رسید.

دستگاه‌های برقی نیز به‌جمع سقف‌شکن‌ها پیوستند

شاخص صنعت «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» هم که در زمینه تولید و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت برق و کالا‌های الکتریکی فعالیت دارد، در مدت ۹ روز ابتدای معاملات امسال رشد کرد.

منحنی شاخص صنعت «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» در این مدت باثبت رشد ۱۷.۲ درصدی از سقف تاریخی خود عبور کرد و به‌سطح ۱۱ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۴۵ واحد افزایش یافت.