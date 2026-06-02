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در ۱۰ روز معاملاتی اخیر ۸ صنعت فعال بورس از سقف تاریخی خود عبور کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای آماری نشان میدهد اغلب نماگرهای بورس از روز نخست بازگشایی بازار سهام روندی صعودی را تجربه کردهاند.
شاخص کل بورس تهران در ۹ روز کاری نخست معاملات امسال، باثبت بازده ۱۵.۸ درصد، مرز ۴.۳ میلیون واحد را پشتسر گذاشت و اکنون کمتر از ۵ درصد باسقف تاریخی خود فاصله دارد.
این وضعیت در نماگر هموزن نیز برقرار است. این شاخص بورسی ظرف ۹ روز ابتدای معاملات امسال باثبت رشد ۲۰.۸ درصد از سقف تاریخی خود عبور کرد.
شاخص صنعت زراعت از سقف تاریخی عبور کرد
پس از سقفشکنی ۶ صنعت بورس طی ۸ روز نخست بازگشایی بازار سهام، در روز دوشنبه شاخص صنعت «زراعت» هم از قله تاریخی خود عبور کرد.
منحنی شاخص صنعت «زراعت» در ۹ روز نخست معاملاتی امسال رشد ۲۴.۷ درصدی را تجربه کرد و بهسطح ۶۳۱ هزار و ۷۰۱ واحد رسید.
دستگاههای برقی نیز بهجمع سقفشکنها پیوستند
شاخص صنعت «ماشینآلات و دستگاههای برقی» هم که در زمینه تولید و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت برق و کالاهای الکتریکی فعالیت دارد، در مدت ۹ روز ابتدای معاملات امسال رشد کرد.
منحنی شاخص صنعت «ماشینآلات و دستگاههای برقی» در این مدت باثبت رشد ۱۷.۲ درصدی از سقف تاریخی خود عبور کرد و بهسطح ۱۱ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۴۵ واحد افزایش یافت.