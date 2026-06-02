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رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: استقبال مردم، خیرین و نهادهای مختلف برای مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس میناب، جلوهای از سرمایه اجتماعی ملت ایران را به نمایش گذاشت و بر همین اساس، ساخت ۱۶۸ مدرسه به یاد شهدای میناب در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا خان محمدی در نشست مشترک با ماشاالله تابعجماعت؛ معاون سرمایه انسانی و تحقیقات وزارت نیرو با اشاره به ابعاد انسانی و اجتماعی حادثه میناب اظهار کرد:فاجعه میناب، حس همدلی و عاطفه مردم ایران و افکار عمومی جهان را برانگیخت و نگاههای بسیاری را متوجه این جنایت بزرگ کرد. این مصیبت اگرچه تلخ و جانکاه بود، اما موج گستردهای از مشارکتهای مردمی وبینالمللی برای ساخت مدرسه و حمایت از دانشآموزان ایجاد کرد.
وی افزود:استقبال مردم، خیرین و نهادهای مختلف برای مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس میناب، جلوهای از سرمایه اجتماعی ملت ایران را به نمایش گذاشت و بر همین اساس، ساخت ۱۶۸ مدرسه به یاد شهدای میناب در دستور کار قرار گرفته است.
خانمحمدی با قدردانی از همراهی وزارت نیرو در این مسیر تصریح کرد:دو محور مهم توسعه انشعابات آب و برق مدارس، بهویژه مدارس خیرساز، و همچنین گسترش استفاده از سلولهای خورشیدی و انرژیهای پاک در مدارس کشور میتواند زمینهساز تحولی ماندگار در نظام آموزشی باشد.
وی همچنین از تلاشهای شبانهروزی کارکنان وزارت نیرو در حفظ پایداری شبکههای آب و برق کشورقدردانی کرد و گفت:در روزهای سخت و شرایط ویژه کشور، کارکنان وزارت نیرو اجازه ندادند خدمات حیاتی آب و برق مردم دچار اختلال شود؛ موضوعی که اهمیت آن کمتر از بسیاری از عرصههای پشتیبانی کشور نبود.
مصیبت مدرسه میناب جهان را هوشیار کرد
معاون سرمایه انسانی و تحقیقات وزارت نیرو نیز با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه در حمایت از آموزش و پرورش، از آمادگی کامل مجموعه وزارت نیرو برای مشارکت درمدرسهسازی، بازسازی مدارس آسیبدیده و توسعه زیرساختهای انرژی در مدارس کشور خبر داد.
وی ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان به خصوص دانش آموزان عزیز، افزود:مصیبت مدرسه میناب جهان را هوشیار کرد و کانون توجه شد؛ درست است که مصیبت بزرگی بود ولی ثمره ارزشمندی برای بیدار شدن جهان داشت.
ماشاالله تابعجماعت گفت:وزارت نیرو با همه مشکلات دوران جنگ اجازه نداد آب و برق مردم قطع شود، شاید فشار روانی تحمل قطعی آب برق برای مردم از خود جنگ بیشتر بود.
این مقام مسئول با اشاره به علاقه مشارکت همکاران وزارت نیرو در ساخت مدرسه؛ اذعان کرد:برای مشارکت در مدرسه سازی به خصوص مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر آمادگی داریم، همچنین برای بهینه سازی زیرساختهای انرژی در مدارس آسیب دیده اعم از آب و برق آمادگی وجود دارد.
معاون وزیر نیرو گفت:۱۶ مدرسه تخریب کامل، توسط وزارت نیرو مجهز به تکنولوژی و فناوریهای روز در حوزه آب و برق میشوند.
مهندس جهانشاهی از کارکنان صنعت برق کشور که پیشنهاد اولیه ساخت این مدرسه را ارائه کرد و در سطوح عالی وزارت نیرو مورد تصویب و تایید قرار گرفت، در این خصوص گفت: کارکنان صنعت برق نه تنها در شرایط سخت و طاقت فرسای جنگی و غیر جنگی همواره خود را مقید به پایداری شبکه میدانند پا را فراتر گذاشته و به دنبال ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود در جامعه هستند. در این راستا با مشارکت جمعی همکاران و به صورت کاملا خودجوش در راستای توسعه آموزش و کمک به بهبود زیر ساختهای آموزشی در امر مبارک مدرسه سازی ورود خواهند کرد.
در این نشست، طرفین بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، بهینهسازی زیرساختهای انرژی مدارس و حمایت از بازسازی مدارس آسیبدیده در جنگ اخیر تأکید کردند.
بر اساس توافقات انجام شده، کارکنان وزارت نیرو با مشارکت داوطلبانه خود، ساخت یک مدرسه درشهرستان میناب را به یاد شهدای دانش آموزان شهید بر عهده خواهند گرفت. همچنین مقرر شد وزارت نیرو۱۶ مدرسه تخریبشده در جنگ اخیر را بهطور کامل با بهرهگیری از فناوریها و تجهیزات روزآمد حوزه آب و برق تجهیز کند.