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وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در ادامه مجموعهای از اقدامات در جهت محدود کردن دسترسی رسانهها، دفتر مطبوعاتی این نهاد را «مکانی محرمانه» اعلام و ورود خبرنگاران به آن را منع کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: جوئل والدز سخنگوی موقت پنتاگون در پیام رسان ایکس این اقدام را تایید کرد و مدعی شد مسئله جنجال برانگیزی درباره این تصمیم وجود ندارد و به دلیل آن اتخاذ شده که برخی از کسانی که متن سخنرانیهای محرمانه را تهیه میکنند در این دفتر حضور دارند.
والدز در پیام خود نوشت: دفتر مطبوعاتی پنتاگون به عنوان یک مرکز اطلاعات حساس و طبقه بندی شده بازطراحی شده و مورد استفاده نویسندگان متن سخنرانیهای وزیر جنگ است. این افراد به طور معمول اطلاعات محرمانه را مدیریت میکنند و بنابراین دیگر به روزنامه نگاران اجازه داده نمیشود وارد این مکان شوند.
اقدام اخیر پنتاگون که نخستین بار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره آن گزارش داد، در بستری از تشدید تنشها بین دولت دونالد ترامپ و رسانههایی آمریکایی بروز کرده است. این رویارویی هم در عرصه عمومی و هم گاه در دادگاهها اتفاق داده است.
سالهای متمادی، خبرنگاران پنتاگون دارای مجوزی بودند که به آنها اجازه میداد در این نهاد دولتی آزادانه رفتوآمد کنند و با مقامهای مطبوعاتی آن جا تعامل داشته باشند. اما اکتبر (مهر) گذشته، اکثر رسانههای خبری به منظور نشان دادن مخالفت خود با محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت بر فعالیت شان، مجوزهای خود را تحویل داده و از پنتاگون خارج شدند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) وزارت جنگ این کشور را برای دومین بار در پنج ماه تحت پیگرد قانونی قرار داد و چنین استدلال کرد که شرط همراهی روزنامه نگاران هنگام ورود به ساختمان پنتاگون، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض میکند و «تلاشی غیرقانونی از سوی پنتاگون برای جلوگیری از گزارش دهی مستقل درباره مسائل نظامی» است.
براساس این گزارش؛ روزنامه نیویورک تایمز اولین بار در ماه دسامبر (آذر) از پنتاگون شکایت کرد. علت این شکایت این بود که وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده بود که تنها وقتی صلاحیت روزنامه نگاران را تایید میکند که آنها موافقت کنند فقط اطلاعات مورد تایید یک مقام ذیصلاح، را منتشر میکنند. این تصمیم پنتاگون کاملا با پیشینه تاریخی و دسترسی روزنامه نگاران به نهادهای دولتی دیگر مغایرت داشت.