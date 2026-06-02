پخش زنده
امروز: -
با هدف پاسداری و حفاظت از تالاب بینالمللی هامون، طرحی مشترک برای جلوگیری از ورود دام به مناطق حساس در محدوده "هامون سابوری" به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: این عملیات با هدف هماهنگی دستگاه قضایی و مشارکت یگان حفاظت محیط زیست زابل، نیروی انتظامی شهرستان نیمروز، اداره منابع طبیعی و امور عشایری انجام شد و نیروهای حاضر به صورت میدانی مناطق مستعد تخلف را مورد پایش و کنترل قرار دادند.
الهام آبتین گفت: با اجرای این برنامه، از ورود دامهای سبک و سنگین به عرصههای تحت حفاظت جلوگیری شد و به بهرهبرداران و دامداران متخلف نیز هشدارهای قانونی لازم ارائه شد تا از تکرار این موارد جلوگیری شود.