به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحومه بانو کوچک مخولی پیرخباز، مادر شهید عبدالرضا بالیده روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت ۱۷ در گلزار شهیدآباد قطعه شهدای موشکی با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

بسیجی شهید عبدالرضا بالیده متولد ۱۳۳۹ در ۱۳ آذر ۱۳۶۰ در عملیات طریق القدس، آزاد سازی شهر بستان به فیض شهادت نائل آمد. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای شهیدآباد زیارتگاه عاشقان است.