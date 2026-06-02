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بازار فیزیکی برای ۱۲خرداد میزبان عرضههای از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی برای ۱۲خرداد میزبان عرضههای از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی میشود؛ از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل میتوان به برنامه عرضه ۱۰۳هزار و ۲۵۰تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران طی ۳عرضه مجزا، ۳۰هزار تن گاز مایع نفت ستاره خلیج فارس و ۳هزار تن هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد.
از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه ۲هزار و ۵۰۰تن قطران ذوبآهن اصفهان،۲هزار و ۱۰۰تن متانول پتروشیمی شیراز، ۲هزار تن رافینت پتروشیمی بوعلی سینا و هزار و ۵۰۰تن CFO پتروشیمی ایلام اشاره داشت.
در این روز پساب شرکت فاضلاب تهران و پساب شرکت آبوفاضلاب استان کرمان نیز در رینگ داخلی عرضه میشود.