به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی برای ۱۲خرداد میزبان عرضه‌های از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی می‌شود؛ از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل می‌توان به برنامه عرضه ۱۰۳هزار و ۲۵۰تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران طی ۳عرضه مجزا، ۳۰هزار تن گاز مایع نفت ستاره خلیج فارس و ۳هزار تن هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه ۲هزار و ۵۰۰تن قطران ذوب‌آهن اصفهان،۲هزار و ۱۰۰تن متانول پتروشیمی شیراز، ۲هزار تن رافینت پتروشیمی بوعلی سینا و هزار و ۵۰۰تن CFO پتروشیمی ایلام اشاره داشت.

در این روز پساب شرکت فاضلاب تهران و پساب شرکت آب‌وفاضلاب استان کرمان نیز در رینگ داخلی عرضه می‌شود.