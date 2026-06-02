عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید با کاهش مداخلات مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد انارکی محمدی گفت: خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، اما خصوصی‌سازی در کشور به معنای واقعی و اثربخش خود اجرایی نشده و نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، تداوم حضور گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و محدود بودن فضای رقابت برای بخش خصوصی است؛ بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصاد از وابستگی شدید به مدیریت دولتی فاصله نگیرد، دستیابی به بهره‌وری بالاتر، رشد پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری با دشواری همراه خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: خصوصی‌سازی واقعی تنها به معنای واگذاری بنگاه‌ها نیست، بلکه باید زمینه شکل‌گیری رقابت سالم، افزایش بهره‌وری و حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیند‌های اقتصادی فراهم شود. در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شده که عملاً ساختار‌های شبه‌دولتی جایگزین مدیریت دولتی شده‌اند و تغییر محسوسی در فضای رقابتی ایجاد نشده است.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: رقابت‌پذیری اقتصادی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. محدود بودن فضای رقابتی، موانع تولید، پیچیدگی‌های اداری و مداخلات گسترده در بازار‌ها موجب شده است که رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شود.

وی عنوان کرد: دولت باید با کاهش مداخلات مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی قرار دهد.