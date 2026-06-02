مجموعه ورزشی دارای چمن مصنوعی سرپوشیده در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در میاندوآب به بهره برداری رسد.

‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چمن مصنوعی سرپوشیده یادگار پدر بنام ( شهیدحاج محمود عزیزیان) بمناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در روستای حاجی حسن این شهرستان افتتاح شد.

امیر تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب در آیین بهره برداری از این طرح گفت: این مجموعه ورزشی دارای چمن مصنوعی سرپوشیده در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به همت فرزند شهید عزیزیان در روستای حاجی حسن میاندوآب احداث و افتتاح شده است.