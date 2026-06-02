عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بازدارندگی نظامی و وحدت پیام در سطح عالی نظام را کلید اصلی عقب‌راندن رژیم صهیونیستی از جبهه‌های لبنان دانست و با تأکید بر ناکارآمدی قطعنامه‌ها و توصیه‌های بین‌المللی در برابر این رژیم، گفت: تنها زبان قدرت و بازدارندگی میدان است که می‌تواند متجاوزان را متوقف کرده و مانع از پیشروی جنایات آنها در منطقه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین بروجردی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و واکنش‌های قاطع جمهوری اسلامی، گفت: این رژیم نامشروع هرگز زبان دیپلماسی صرف، توصیه‌های بین‌المللی، قطعنامه‌ها یا تحریم‌های نمادین را نمی‌فهمد. تاریخ نشان داده است که هیچ‌کدام از این ابزار‌ها در بازدارندگی این رژیم تأثیرگذار نبوده است؛ چرا که آنها تنها در برابر قدرت و زبان زور متوقف می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد علت عقب‌نشینی اخیر دشمن، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی زمانی مجبور به تغییر محاسبات و عقب‌نشینی شد که با موضع‌گیری انقلابی و قاطع مسئولان سیاسی و نظامی رو‌به‌رو شد. در واقع، هماهنگی میان سطح سیاسی و نظامی کشور، یک پیام واحد و سخت را به دشمن منتقل کرد. در این میان، هشدار عملیاتی و صریح قرارگاه خاتم‌الانبیا مبنی بر واکنش متقابل و دستور تخلیه بخش‌هایی از مناطق اشغالی برای کسانی که جانشان را دوست دارند، ضربه روانی و میدانی شدیدی به دشمن وارد کرد و مانع از اجرای طرح‌های تهاجمی گسترده‌تر در خاک لبنان شد.

وی با تأکید بر پیوند استراتژیک ایران و لبنان تأکید کرد: امنیت در لبنان، در واقع تأمین امنیت جمعی منطقه است. با توجه به نقش حیاتی و اثرگذار مقاومت لبنان در دفاع از میهن، این مسئله برای ما اهمیت حیاتی دارد. رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از بازه زمانی پیش از نهایی شدن توافقات احتمالی میان ایران و آمریکا، درصدد ایجاد یک گسست و جنایت گسترده در لبنان بود، اما بازدارندگی میدانی ایران اجازه نداد این سناریو پیش برود.

بروجردی در ادامه افزود: مهم‌ترین عامل بازدارنده در این نبرد، تهدید نظامی واقعی بود که توانست مقابل جنایات جدید رژیم خبیث و کودک‌کشی را که با هماهنگی‌های مستقیم آمریکایی‌ها طراحی شده بود، بگیرد. این اتفاق ثابت کرد که هرگونه تهدید علیه لبنان، با واکنش‌های قاطع، گسترده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس بر نقش کلیدی وحدت ملی تأکید کرد و گفت: موضع واحد مسئولین نظام در کنار ایستادگی جانانه ملت ایران، امروز به یک نماد مقاومت در عرصه جهانی و الگویی ارزشمند تبدیل شده است. شاهد بودیم که چگونه این وحدت پیام از سوی مسئولان و پشتیبانی ملت، منجر به عقب‌راندن آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان شد. ایران ثابت کرد که وقتی ظرفیت بازدارندگی میدان با دیپلماسی اثرگذار گره بخورد، هرگونه تهدیدی علیه منافع منطقه و محور مقاومت، با شکست مواجه می‌شود.