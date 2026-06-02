‍

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

دراین مراسم سرهنگ رسول حیدری بعنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ معارفه و از زحمات سرهنگ وهاب عباسفام قدردانی بعمل آمد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بابیان اینکه در نقطه‌ای از تاریخ قرار گرفتیم که آیندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد: که چه فرماندهان بزرگی در راه دفاع از استقلال و کیان ایران اسلامی جانفشانی و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سردار رجبی بابیان اینکه دشمنان درصدد ایجاد تفرقه و شکاف در بین آحاد جامعه هستند گفت: وحدت ملت ایران رمز موفقیت کشورمان در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است و تمام علما و بزرگان جامعه در ایجاد وحدت باید سعی و تلاش کنند.

سردار رجبی همچنین به ایستادگی رزمندگان کشورمان دربرابر تهاجم کشور‌های استکباری اشاره کردوافزود: ایستادگی و مقاومت رزمندگان باعث عقب نشینی و تسلیم کشور‌های متخاصم شد.

حجت‌الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ نیز به مجاهدت شهدا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: امروز عزت و اقتدار کشورمان به برکت خون شهدا ایجاد شده است.

محمد فتحی فرماندار شاهین دژ نیز دراین مراسم به ارائه گزارش عملکرد پرداخت.



