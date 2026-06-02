فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: وحدت ملت ایران رمز موفقیت کشورمان در برابر دشمنان و ایستادگی و مقاومت رزمندگان عامل عقب نشینی و تسلیم کشورهای متخاصم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.
دراین مراسم سرهنگ رسول حیدری بعنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ معارفه و از زحمات سرهنگ وهاب عباسفام قدردانی بعمل آمد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بابیان اینکه در نقطهای از تاریخ قرار گرفتیم که آیندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد: که چه فرماندهان بزرگی در راه دفاع از استقلال و کیان ایران اسلامی جانفشانی و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
سردار رجبی بابیان اینکه دشمنان درصدد ایجاد تفرقه و شکاف در بین آحاد جامعه هستند گفت: وحدت ملت ایران رمز موفقیت کشورمان در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است و تمام علما و بزرگان جامعه در ایجاد وحدت باید سعی و تلاش کنند.
سردار رجبی همچنین به ایستادگی رزمندگان کشورمان دربرابر تهاجم کشورهای استکباری اشاره کردوافزود: ایستادگی و مقاومت رزمندگان باعث عقب نشینی و تسلیم کشورهای متخاصم شد.
حجتالاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ نیز به مجاهدت شهدا در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: امروز عزت و اقتدار کشورمان به برکت خون شهدا ایجاد شده است.
محمد فتحی فرماندار شاهین دژ نیز دراین مراسم به ارائه گزارش عملکرد پرداخت.