به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار شهرستان معمولان با اشاره به عزم جدی دولت برای کنترل و ساماندهی وضعیت بازار جهت تأمین نیاز‌های مردم، گفت: همه ابراز‌های لازم برای کنترل و ساماندهی وضعیت بازار در جهت رضایت مردم به عنوان مصرف کننده نهایی به کار خواهیم گرفت.

بابک امرایی افزود: با همین هدف «قرارگاه نظارتی بازار» در شهرستان تشکیل و از ظرفیت دستگاه قضا، تعزیرات، بسیج، مردم و ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه استفاده خواهد شد.

امرایی ادامه داد: در مرحله اول به مدت ده روز وضعیت بازار از جمله تأمین کالا، احتکار، گران فروشی، کم فروشی و تخلفات احتمالی به صورت ویژه از سوی قرارگاه نظارتی بازار رصد خواهد شد و هرگونه تخلف به صورت خارج از نوبت، فوری و قاطع برخورد خواهد شد.

فرماندار شهرستان معمولان هدف از ایجاد قرارگاه نظارتی بازار را جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی سودجویان خواند و گفت: رضایت مردم در اولویت ماست و اجازه نخواهیم داد خللی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد شود.