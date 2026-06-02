به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ عمومی و سبک زندگی معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج برگزار می‌شود.

تمرکز بر بحران جمعیت و راهکار‌های آن، نمایشگاه تجسمی جوانی جمعیت، بازارچه صنایع سنتی و سوغات و ایجاد فضای ویژه کودکان و خانواده ازجمله محور‌ها و فعالیت‌های اصلی برگزارکنندگان نمایشگاه است.

چالش‌های جمعیتی کشور با محوریت ویژه بر استان مازندران در این نمایشگاه توسط کارشناسان و اساتید برجسته کشور تبیین خواهد شد.

همچنین آثار هنری و تجسمی با موضوع جوانی و پویایی جامعه در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.