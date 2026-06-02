

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام علی شیرازی در اجتماع مردم نوشهر با اشاره به حضور بی چشمداشت ملت با صلابت و استوار ایران اسلامی در خیابان در مدت ۹۳ شب، اظهار کرد: این حضور پرقدرت مردم به همه مسئولین کشور و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی روحیه ایستادگی داده است.

وی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران مردم ما را نشناختند، افزود: بار‌ها امام شهیدمان فرمودند که دشمن واقعیت ملت ایران را نشناخته است و تصور می‌کرد با توطئه و با جنگ ترکیبی، روانی و نظامی می‌تواند مردم را از نظام و ولایت و جدا کند، اما این فکر خام دشمن بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تاکید بر اینکه ترامپ جاهل تصور می‌کرد که دور روزه می‌تواند این انقلاب را بشکند، تصریح کرد: این اوج حماقت ترامپ است که نه نظام و انقلاب و نه قدرت ولایت را نشناخت.

حجت الاسلام شیرازی گفت: لازم بود که ملت ایران در خیابان و نیرو‌های مسلح در میدان قدرت و اقتدار خود را به دشمنان این ملت نشان دهند و دادند و به دشمن فهماندند که جمهوری اسلامی با همه ملت‌ها متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه فرق این ملت در آنست که در میدان می‌ماند تا خواسته‌های ولایت را اجرایی کند، یادآور شد: مهم‌ترین خواسته رهبر ما خونخواهی امام شهیدمان و سایر شهدا است.

نماینده ولی فقیه در فراجا خاطرنشان کرد: خواسته ولایت این است که مدیریت جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شود و ما با تمام قدرت و تمام توان تا پای جان برای تحقق این تدبیر ایستاده‌ایم و سپاه، ارتش، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع در میدان ایستاده است تا این مدیریت جدید حاکم شود.

وی با بیان اینکه بناست از دشمن غرامت گرفته شود، افزود: بنا بر تدبیر رهبری این غرامت به همان اندازه که دشمن به ما آسیب رسانده است گرفته خواهد شد و یا به همان وزن دارایی دشمن در منطقه و جهان به آتش کشیده خواهد شد و قیمت را ما محاسبه می‌کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تاکید بر اینکه خون امام ما ارزشی دارد که اگر تمام هستی دشمن را به آتش بکشیم جبران نمی‌شود، یادآور شد: تا پای اعدام قاتلان امام شهید در میدان ایستاده‌ایم و هر کسی در این میدان کار شکنی کند و همراه با دشمن وارد جنگ جدیدی علیه ایران به عنوان جنگ اقتصادی شود برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام شیرازی بر برخورد جدی مسئولین قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: این ملت در صحنه می‌ماند تا مسئولین با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع وحدت است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند به وحدت بین مردم و مسئولان آسیب وارد کند تا مردم میدان را خالی کنند، اما دشمن بداند ما برای تحکیم پایه‌های وحدت تا آخر در خیابان ایستاده‌ایم و نیرو‌های مسلح نیز در میدان می‌مانند.

وی با تاکید بر اینکه امت اسلام ید واحده است، گفت: لبنانی، عراقی، یمنی و سوری و همه نیرو‌های جبهه مقاومت یک امت هستند و ما از جبهه مقاومت حمایت می‌کنیم.

رئیس ستاد عقیدتی سیاسی فراجا تصریح کرد: همه نیرو‌های مسلح اعلام کرده‌اند اگر بنا باشد رژیم صهیونیستی به بیروت حمله کند و قدرت مقاومت را تضعیف کند ایران تمام بساط رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه ما زیر یک پرچم ولایت هستیم، افزود: درسی به ترامپ می‌دهیم تا جرات نکند به ولایت فقیه نگاه چپ کند و اجازه تجاوز به کشور را نخواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: همه پای کار هستیم، تا قاتلان امام خود را اعدام نکنیم و ترامپ را تکه تکه نکنیم دست از میدان و خیابان نمی‌کشیدم.