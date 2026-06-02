رهبر حزب کنگره هند با متهم کردن نخست‌وزیر این کشور به سکوت در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و درگیری‌ها در غرب آسیا، از عملکرد «نارندرا مودی» در این زمینه انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جایرام رامش روز سه شنبه با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد: مذاکرات ایالات متحده و ایران برای توقف جنگ در غرب آسیا ادامه دارد. تأثیر فوری چنین توافقی به معنای بازگشایی تنگه هرمز و فشار نزولی بر قیمت نفت خواهد بود که هر دو برای هند مفید است.

وی همچنین با اشاره به تنش‌های گزارش‌شده میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، خاطرنشان کرد: ترامپ با زبانی سرشار از دشنام و ناامیدی، خشم شدید خود را از نتانیاهو ابراز کرده است.

رامش افزود: چندین کشور اقدامات نظامی رژیم اسرائیل در لبنان را محکوم کرده‌اند اما نخست وزیر مودی در این مورد سکوت اختیار کرده است.

وی گفت: جای تعجب نیست که تنها رئیس دولتی که به ویران کردن لبنان و خرابکاری در توافق آمریکا و ایران از سوی این رژیم ساکت مانده، نخست وزیر نارندرا مودی است.

این اظهارات در اوج بی‌ثباتی فزاینده منطقه‌ای و ادامه عملیات نظامی رژیم اسرائیل در لبنان بیان شد.