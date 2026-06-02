در مراسمی با حضور رئیس دادگستری دزفول، تعدادی بسته معیشتی و لوازم ضروری منزل به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال به خانواده‌های زیر پوشش انجمن حمایت زندانیان این شهرستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود ابراهیمی اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات معیشتی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دستگاه قضایی است و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.وی افزود: به مناسبت چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری مردم دزفول، پنجم خرداد روز نسیم مهر و بزرگداشت حمایت از خانواده زندانیان و همچنین دهه کرامت و ولایت، تعداد ۳۲۰ بسته معیشتی به ارزش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال میان خانواده‌های نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان دزفول توزیع شد.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین با مشارکت خیرین و حامیان، تعدادی لوازم ضروری منزل شامل دو دستگاه یخچال، یک دستگاه جاروبرقی، یک دستگاه آبگرمکن، یک دستگاه سبزی‌خردکن صنعتی و یک دستگاه چرخ گوشت به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال به شش خانواده نیازمند تحت پوشش این انجمن اهدا شد.

رئیس دادگستری دزفول ضمن قدردانی از همراهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، خیرین، انجمن حمایت زندانیان و مجموعه زندان دزفول، خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده زندانیان یک مسئولیت اجتماعی است و مشارکت نهاد‌های حمایتی و خیران می‌تواند در کاهش مشکلات معیشتی این خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه نقش بسزایی داشته باشد.