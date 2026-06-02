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مؤسسه بینالمللی (StartupBlink) در گزارش جدید خود، پارک فناوری پردیس و نمایشگاه اینوتکس را از عوامل اصلی بلوغ زیستبوم استارتاپی کشور معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه بینالمللی StartupBlink، بار دیگر نقش محوری پارک فناوری پردیس در توسعه زیستبوم نوآوری ایران را مورد تأکید قرار داده است؛ نقشی که در کنار برگزاری نمایشگاه بینالمللی اینوتکس، به یکی از مهمترین عوامل رشد و بلوغ اکوسیستم استارتاپی کشور تبدیل شده است.
بر اساس تازهترین ارزیابی StartupBlink از وضعیت زیستبومهای نوآوری جهان، تهران با ثبت رشد چشمگیر ۳۶ درصدی و صعود ۲۰ پلهای، در جایگاه ۳۴۸ شهر نوآور جهان قرار گرفته است؛ دستاوردی که تحلیلگران این مؤسسه آن را حاصل تقویت زیرساختهای نوآوری و توسعه تعامل میان بازیگران مختلف اقتصاد دانشبنیان میدانند.
در این میان، پارک فناوری پردیس بهعنوان بزرگترین قطب فناوری و نوآوری کشور، جایگاه ویژهای در گزارش StartupBlink دارد.
این گزارش تأکید میکند که پارک فناوری پردیس با میزبانی صدها شرکت دانشبنیان و فناور، ایجاد زیرساختهای توسعه کسبوکار و فراهمسازی بستر همکاری میان استارتاپها، سرمایهگذاران، صنایع بزرگ و نهادهای حمایتی، به یکی از موتورهای محرک اقتصاد دانشبنیان ایران تبدیل شده است.
از سوی دیگر، برگزاری مستمر نمایشگاه بینالمللی اینوتکس توسط پارک فناوری پردیس، نقش مهمی در شبکهسازی و اتصال بازیگران زیستبوم نوآوری ایفا کرده است. StartupBlink این رویداد را یکی از مهمترین عوامل شکلگیری تعاملات مؤثر میان استارتاپها، سرمایهگذاران و صنایع کشور معرفی کرده و آن را در کنار ظرفیتهای ایجادشده در پارک فناوری پردیس، از دلایل اصلی کسب رتبه ۹۵ جهانی ایران در شاخص «حمایت از استارتاپها» دانسته است.
این گزارش همچنین از پارک فناوری پردیس، صندوق نوآوری و شکوفایی و حرکت اول (MCI Ventures) بهعنوان بازیگران کلیدی توسعه اکوسیستم نوآوری ایران نام برده و نقش آنها را در تسهیل رشد شرکتهای فناور و دانشبنیان برجسته کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، ایران در حوزه «مشارکتهای شرکتی» (Corporate Engagement) موفق به کسب رتبه ۵۸ جهان شده است؛ شاخصی که بیانگر تعامل مؤثر صنایع بزرگ با شرکتهای نوآور و فناور است. همچنین قرار گرفتن ایران در رتبه ۷۲ جهانی حوزه فینتک، نشاندهنده ظرفیت بالای زیستبوم نوآوری کشور در توسعه فناوریهای مالی است.
StartupBlink در بخش دیگری از گزارش خود، برگزاری نمایشگاه بینالمللی اینوتکس، عرضه اولیه سهام تپسی در بورس تهران در سال ۲۰۲۲ و شکلگیری ادغامهای راهبردی در صنعت تجارت الکترونیک طی سال ۲۰۲۵ را از نشانههای بلوغ و پایداری بازار فناوری ایران برشمرده است.
این گزارش که بر پایه تحلیل صدها هزار داده در شاخصهای کمیت، کیفیت و محیط کسبوکار تدوین شده، در نهایت تأکید میکند که زیستبوم نوآوری ایران با اتکا به ظرفیتهای ایجادشده در پارکهای فناوری، بهویژه پارک فناوری پردیس، و همچنین برگزاری رویدادهای اثرگذاری همچون اینوتکس، همچنان از توانمندی بالایی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و حضور مؤثرتر در عرصه جهانی برخوردار است.