پخش زنده
امروز: -
چهار بازار جدید میوه و ترهبار و یک خوابگاه کارگری سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در مناطق ۱، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ پایتخت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بازار عقیق در منطقه ۱۷ با عرصهای به مساحت یکهزار و ۸۷۴ متر مربع و زیربنای ۳۳۳ متر مربع به عنوان یکی از بازارهای جدید سازمان به بهرهبرداری رسیده است.
بازار آذربایجان نیز در منطقه ۱۱ با ۲۱۴ متر مربع عرصه و ۱۵۰ متر مربع زیربنا افتتاح شده و خدمات خود را به شهروندان ارائه میکند.
بازار میوه و ترهبار اوین هم در منطقه یک پس از تخریب و بازسازی مجدد به بهرهبرداری رسیده است. این بازار دارای ۱۲۵ متر مربع عرصه و ۲۰۰ متر مربع زیربنا بوده و مجموعه فروشگاهی و غرف آن در طبقه اول قرار دارد. همچنین در طبقه دوم این مجموعه، خوابگاهی برای کارگران احداث شده است.
همچنین بازار دلگشا در منطقه ۱۴ به عنوان یکی از بازارهای جدید سازمان با ۳۱۰ متر مربع عرصه و ۱۵۰ متر مربع زیربنا افتتاح شده است.
بازار زرگنده در منطقه ۳ نیز پس از اجرای عملیات تخریب و نوسازی، با عرصهای به مساحت یکهزار متر مربع به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین یک خوابگاه ساختاری جدید برای کارگران در مجموعه بازار تهرانویلا واقع در منطقه ۲ احداث و افتتاح شده است.
برای اجرای این پروژهها که در دویست و نوزدهمین پویش امید و افتخار افتتاح شد، در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
کاربریهای متنوعی شامل عرضه میوه و ترهبار، محصولات پروتئینی، آبزیان و خدمات بازرگانی برای بازارهای جدید در نظر گرفته شده است. در بازار دلگشا غرفههای عرضه میوه، سبزیجات برگی و غیربرگی و آبزیان فعال شده و توسعه زون پروتئینی نیز در برنامه قرار دارد.
در بازار آذربایجان نیز بخشهای عرضه میوه و محصولات فرنگی و زون پروتئینی راهاندازی شده است. بازار عقیق با کاربریهای بازرگانی، پروتئینی، میوه و محصولات فرنگی فعالیت میکند و در بازار اوین نیز غرفههای میوه و ترهبار و بازرگانی مستقر شدهاند.
بازار زرگنده نیز با کاربریهای میوه و محصولات فرنگی، پروتئینی، بازرگانی و آبزیان به شهروندان خدمات ارائه میدهد.
جانمایی این بازارها با توجه به بافت محلات و سهولت دسترسی شهروندان انجام شده است. همچنین بازارهای دلگشا و اوین که پیش از افتتاح رسمی به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، با استقبال گسترده شهروندان روبهرو شدهاند.