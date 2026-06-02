به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر قرارگاه اجتماعی شجره طیبه گفت: این قرارگاه به فرماندهی آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و همکاری آستان قدس رضوی در شهرستان میناب تشکیل شد.

سید مجتبی موسوی افزود: اعزام هزار نتن از خانواده شهدا و جانبازان مدرسه شجره طیبه و ناوشکن دنا به مشهد مقدس، ساخت گلزار شهدای میناب و ۸ مدرسه در کشور با نام شجره طیبه رضویه، راه اندازی مرکز مشاوره رضوی، حمایت از معیشت دو هزار خانواده و سلامت دانش آموزان میناب با اهدا سمعک و عینک، حمایت از تکمیل درمان ۳۰ جانباز مدرسه شجره طیبه و حمایت از برپایی ۸ موکب جشن ویژه دهه ولایت در شهر میناب از برنامه‌های این قرارگاه است.

وی گفت: ۲ هزار بسته معیشتی نیز به ارزش هر بسته ۸ میلیون تومان شامل برنج، روغن، حبوبات، گوشت، ماکارونی و رب گوجه بین نیازمندان توزیع شد.

دبیر قرارگاه اجتماعی شجره طیبه گفت: طرح شنوایی و بینایی سنجی نیز برای ۲۰۰ تن از دانش آموزان مدرسه شجره طیبه اجرا می‌شود.

موسوی افزود: راه اندازی مرکز مشاوره رضوی با اعتبار ۳ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به دانش آموزان بازمانده و خانواده شهدا از دیگر اقدامات این قرارگاه اجتماعی است.

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وی گفت: همچنین فراخوان طراحی ساخت گلزار شهدا در سه روز آینده در سراسر کشور منتشر و بهترین طرح انتخاب می‌شود.

سید مجتبی موسوی افزود: اکنون ساماندهی گلزار شهدا بصورت موقت در حال اجراست تا در شرایط مناسب، حدود سه ماه آینده کار ساخت آن با معماری ایرانی اسلامی آغاز می‌شود.