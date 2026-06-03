این برنامه بر پایش دقیق شاخص‌های طب کار، قند و فشار خون و سرطان‌های شایع تمرکز دارد تا با شناسایی به‌موقع، مسیر درمان را هموار و از بروز عوارض بعدی جلوگیری کند.