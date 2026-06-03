اجرای طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان
طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طرح جامع پایش سلامت و غربالگری بیماریهای شایع، با هدف تشخیص زودهنگام و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، درصدا وسیمای استان باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
این برنامه بر پایش دقیق شاخصهای طب کار، قند و فشار خون و سرطانهای شایع تمرکز دارد تا با شناسایی بهموقع، مسیر درمان را هموار و از بروز عوارض بعدی جلوگیری کند.