واحد‌های فناور دانشگاه حکیم سبزواری با تولید انبوه ۲۶ محصول جدید، به فروشی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ۲۶ محصول واحد‌های فناور این دانشگاه طی یک سال اخیر به تولید انبوه و تجاری سازی رسیده و موفق به فروش ۱۰ هزار میلیارد ریالی محصولات شدند.

دکتر هادی برزویی افزود: هم اکنون ۴۳ شرکت و واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت دارند که از این تعداد ۱۲ شرکت دانش بنیان و چهار واحد آن خلاق است و در واقع نگاه آنگونه بوده که در پذیرش ایده‌ها محدودیتی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: عمده محصولات تولیدی این واحد‌های فناور در حوزه‌های الکترونیک، کشاورزی، الکتروموتور‌ها و آی. تی بوده است.

مدیر مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: مرکز رشد این دانشگاه در راستای حمایت از توسعه کسب وکار‌های فناور در یک سال گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های مستقر در این مرکز اعطا کرده است.

برزویی اضافه کرد: این تسهیلات با هدف توانمندسازی تیم‌های فناور، توسعه محصولات، ارتقای ظرفیت تولید و تسهیل مسیر تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه ارائه شده است.

وی عنوان کرد: واحد‌های فناوری که در ارتباط با صنعت قراردادی را به امضاء می‌رساند به همان اندازه مبلغ قرارداد از مالیات سال آینده آنها کسر می‌شود.

مدیر مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری اظهار کرد: رفع مشکلات جامعه و صنعت با استفاده از توان علمی و ابتکار فناوران یکی از اهداف پیش روی این مرکز بوده که با تلاش جوانان نخبه این مجموعه در مسیر انجام است.

برزویی با اشاره به برخی از مشکلات نیز گفت: از چالش‌های این مرکز عدم جذب سرمایه گذاران است که با این حوزه آشنایی کافی ندارند و با ترویج فرهنگ وقف در زمینه علم و فناوری می‌توان روند توسعه و شتاب را در این حوزه تسریع بخشید.

وی با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این مرکز بیان کرد: فناوری‌های روز و نوآوری‌های مستمر، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی از مهمترین این مزایاست که می‌تواند مورد بهره برداری سرمایه گذاران قرار گیرد.

برزویی با اشاره به چشم‌انداز این مرکز عنوان کرد: مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پیشران توسعه فناوری و قطب اقتصاد دانش بنیان غرب خراسان رضوی هم اکنون در مسیر توسعه فعالیت نوآوری و فناوری، شبکه سازی بین صنایع بزرگ منطقه و شرکت‌های نوپا و ایجاد بستر لازم برای رشد و توسعه کسب و کار‌های فناور و دانش بنیان اشتغال زا گام برداشته است.

مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه حکیم سبزواری اواخر سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از ساختار‌های اصلی زیرمجموعه پردیس علم و فناوری سبزوار به بهره برداری رسید.