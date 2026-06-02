به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قهرمان رمزدان بیان داشت: بازسازی ذخایر زیستی رودخانه، لزوم تامین امنیت غذایی، حفظ تنوع ژنتیکی آن و تامین شرایط اشتغال پایدار برای جوامع محلی و صیادان قانونمند از عمده‌ترین دلایل رهاسازی بچه ماهیان در رودخانه کارون است.

وی افزود: در این برنامه گونه‌های بومی همچون بنی، برزم، عنزه که مورد تائید کارشناسان اداره کل قرار گرفته است، توسط شیلات و آبزی پروری خوزستان تامین و با نظارت اداره حفاظت محیط زیست گتوند در رودخانه کارون رهاسازی شد.

رمزدان با اشاره به مشارکت و همکاری جوامع محلی در جهت حفظ این ذخایر زیستی از طریق عدم صید در فصل ممنوعه و ممانعت از صیادی با روش‌های غیر قانونی و مخرب، تصریح کرد: در این مرحله تعداد ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی رهاسازی شد.