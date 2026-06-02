به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، انصاری با اشاره به آمار‌های تسهیلات ملی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور پرداخت شده که از این میزان، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است.

وی افزود: حدود ۸۶ درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید کشور در قالب سرمایه در گردش بوده که نشان‌دهنده تمرکز شبکه بانکی بر تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.





مدیرکل صمت البرز تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های موجود در نسبت مصارف به منابع، بخش قابل توجهی از بانک‌های استان نقش مؤثری در تأمین مالی واحد‌های تولیدی ایفا کرده‌اند.

انصاری گفت: در سال گذشته ۵ هزار و ۸۲۳ فقره تسهیلات به بخش تولید استان پرداخت شد که ارزش آن به بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. از این تعداد، ۵۸ فقره تسهیلات در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شده و بخش عمده تسهیلات نیز از طریق تعامل مستقیم بانک‌ها با واحد‌های تولیدی و در چارچوب ضوابط و منابع داخلی شبکه بانکی تأمین شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به روند تأمین مالی بخش تولید اظهار کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۲۶ درصد رشد داشته است. هرچند تعداد پرداخت‌ها نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته، اما افزایش قابل توجه مبلغ تسهیلات پرداختی نشان‌دهنده تقویت حمایت مالی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان است.

انصاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷ فقره تسهیلات از محل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.همچنین شبکه بانکی استان به‌صورت مستقیم هزار و ۶۱۶ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان به واحد‌های تولیدی پرداخت کرده است.

مدیرکل صمت البرزخاطرنشان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به بخش تولید استان از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در قالب یک هزار و ۶۲۳ فقره پرداخت شده است.