۴۰۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان از سوی عشایر سخاوتمند شهرستان زیرکوه به حساب ستاد پشتیبانی از دفاع مقدس واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، عشایر غیور و همیشه در صحنه شهرستان زیرکوه در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه، مبلغ ۴۰۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان را به حساب ستاد پشتیبانی از دفاع مقدس واریز کردند.
این اقدام در راستای اعلام حمایت از آرمانهای والای دفاع مقدس و تداوم روحیه ایثار، همدلی و پشتیبانی از ارزشهای انقلاب اسلامی انجام شد و جلوهای دیگر از وفاداری، بصیرت و مسئولیت پذیری عشایر شهرستان زیرکوه را به نمایش گذاشت.
عشایر این شهرستان همواره در مقاطع مختلف، حضوری مؤثر و افتخارآفرین در صحنههای پشتیبانی از نظام و ارزشهای اسلامی داشتهاند و این بار نیز با این حرکت ارزشمند، برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان خود افزودند.