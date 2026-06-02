

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی -هنری امام رضا (ع)، در راستای پاسداشت فرهنگ رضوی، اعتلای هنر‌های تجسمی و حمایت از هنرمندان خلاق عرصه تصویرسازی، ششمین جشنواره دوسالانه ملی تصویرسازی رضوی را برگزار می‌کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: بهره‌گیری از روایت تصویری به منظور بازآفرینی و تفسیر فرهنگ و معارف رضوی، خلق تصاویر روایی در قالب رنگ و تخیل آزاد برای انتقال مفاهیم رضوی، شناسایی و معرفی استعداد‌های جوان و خلاق در حوزه تصویرسازی، حمایت از تولید آثار ارزشمند هنری با محوریت مضامین رضوی و فراهم‌سازی بستری برای تبادل تجربه و اندیشه میان هنرمندان تصویرگر کشور از اهداف این جشنواره است.

رمضانی افزود: زندگی، سیره و فضائل امام رضا (ع)، بازتاب فرهنگ و معارف رضوی در آینه هنر تصویر، زیارت، کرامت و میزبانی ایرانیان از امام هشتم (ع)، مفاهیم دینی، اخلاقی و اجتماعی پیوند خورده با فرهنگ رضوی از موضوعات ششمین جشنواره دوسالانه ملی تصویرسازی رضوی است.

وی با اشاره به اینکه موضوع بخش ویژه "خراسان جنوبی؛ گذرگاه زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) " است، گفت: ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال آثاراست و دی ماه اختتامیه این جشنواره برگزار می‌شود.