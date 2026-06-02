جشن عید غدیر و حماسه حضور از امشب تا ۱۴ خرداد در جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: جشن عید غدیر و حماسه حضور با اجرای ویژه برنامه ها، مسابقه و اهدای جوایز همراه با موکب و اطعام غدیر در کیش برگزار میشود.
مراسم جشن امشب سه شنبه ۱۲ و پنج شنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان ساحل کیش برگزار میشود.
مراسم جشن عید غدیر و حماسه حضور فردا چهارشنبه ۱۳ خرداد با حضور قشرهای مختلف مردم در اسکله تفریحی کیش از ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشود.