با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری، «گیربکس کاهنده سرعت با نسبت تبدیل بالا» توسط پژوهشگران کشورمان در آمریکا به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فناوری نسل جدیدی از گیربکس‌های صنعتی از خانواده خورشیدی و سیکلوئیدی است که باهدف کاهش سرعت خروجی و افزایش متناسب گشتاور طراحی شده است.

این جعبه دنده با امکان جاسازی به شکل هم محور میان موتور و مصرف‌کننده به‌عنوان یک پل ارتباطی میان این دو عمل کرده است.

در این سامانه، امکان یکپارچه‌سازی کامل موتور و گیربکس در قالب یک محصول واحد به‌عنوان یک عملگر چرخشی با گشتاور بالا و سرعت کم فراهم شده است. این ویژگی، ضمن کاهش ابعاد کلی و وزن نیروی محرکه، بهینه‌سازی عملکرد سامانه‌های حرکتی را به همراه دارد.

از ویژگی‌های این فناوری می‌توان به نسبت کاهندگی بالا در حجم فشرده، تنوع بسیار در نسبت‌های کاهندگی، حذف لقی، افزایش بازده، دوام، قابلیت اعتماد و انعطاف‌پذیری در آرایش‌های ساختاری اشاره کرد.

این محصول می‌تواند با تغییرات بسیار محدود در فرآیند تولید بازه گسترده‌ای از نسبت‌های کاهندگی را به دست آورد.