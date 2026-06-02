عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت گفت: بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار نفر در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند و پیگیری مجلس برای تسریع در پرداخت این وام‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه محمدبیگی با اشاره به تخلفات برخی بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج، گفت: در هفته ملی جمعیت به همراه آقای بانکی‌پورفرد و خانم لاجوردی به بانک مرکزی مراجعه کردیم و گزارش کاملی در این مورد دریافت شد و همچنین جلسه‌ای با سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، یکی از بانک‌های عامل که تخلف آشکار داشته به حوزه قضایی معرفی شده و توسط سازمان بازرسی کل کشور پرونده قضایی برای آن تشکیل شده، همچنین برای برخی مدیران متخلف نیز برخورد قضایی صورت گرفته و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، ادامه داد: مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به صورت هم‌زمان به این موضوع ورود کرده‌اند و ما نیز به عنوان عضو ناظر مجلس از طریق ستاد ملی جمعیت، پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و پیگیری‌ها در مجلس نیز با جدیت ادامه دارد.

محمدبیگی با اشاره به آخرین گزارش دریافتی از بانک مرکزی، تصریح کرد: در نشست اخیر مقرر شد با توجه به افزایش بیش از ۱۰۰ همتی پیش‌بینی شده برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اقدامات لازم برای کاهش صف متقاضیان انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، افرادی که در صف دریافت وام ازدواج هستند و همچنین متقاضیانی که تا آبان ۱۴۰۵ ازدواج خواهند کرد، در صف باقی نخواهند ماند و وام خود را دریافت خواهند کرد همچنین افراد جامانده از سنوات گذشته نیز تعیین تکلیف می‌شوند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند و در مجموع یک میلیون و ۱۹ هزار و ۳۰۸ نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند و پیگیری برای تسریع در پرداخت این وام‌ها همچنان ادامه دارد.